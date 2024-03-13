Türkoğlu Değişimden Yana, Karaca’nın Yanında

Yeniden Refah Partisi Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca’ya destekler çığ gibi büyüyor. Dün akşam yine yüzlerce kişi “Başkan Karaca” sloganları ile adeta miting havasında Karaca’ya destek vermek üzere seçim ofisine gelerek, partiye katılım sağladı.

Türkoğlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Çomruk, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Fevzi Çomruk ve Veli Sarı, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Tunç ve beraberinde yüzlerce kişi Başkan Adayı Mehmet Karaca’ya destek için Yeniden Refah Partisine katıldı.

Katılım sağlayanlara Karaca, desteklerinden dolayı teşekkür ederek; “İlçemiz hizmete aç. Hep birlikte el birliği ile ilçemize hizmet nasıl yapılırmış göstereceğiz.

Bugün burada destek vermek üzere partimize katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bize inanıyor ve güveniyorlar. Bu güveni Allah’ın ile boşa çıkarmayacağız. İlçemizin tüm sorunlarını da çözümlerini de çok iyi biliyoruz. Kendimiz için değil halkımız için hizmete talip olduk. Her geçen gün de zafere yaklaşıyoruz. Bu zafer Mehmet Karaca’nın ve ekibinin zaferi olmayacak, ilçemizin güzel insanlarının zaferi olacak. Türkoğlu yıllardır kendilerini hizmet vaadiyle kandıranlara sandıkta ders verecek.” dedi.