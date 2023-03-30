Uluslararası Heyetten Başkan Güngör’e Ziyaret

Şehrin ihya ve inşası noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen SALAR International (İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği-SKL) ve RESLOG Proje Ekibini makamında ağırladı. Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında gerçekleştirilen ve planlanan çalışmaların görüşüldüğü ziyarette heyet, Başkan Hayrettin Güngör’e meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ve taziyelerini iletti. Başkan Hayrettin Güngör de nazik ziyaretleri ve destekleri için heyete teşekkür etti.

Şehrimiz İçin İstişarelerde Bulunduk

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin yeniden ihya ve inşası noktasında ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından yardıma gelen kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve STK’larımızla yoğun gayret gösteriyoruz. Bugün de misafirlerimizle Kahramanmaraş’ımızın tekrar ayağa kaldırılması ve ortak projeler yapma noktasında istişarelerde bulunduk. Bu zor süreçte yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.