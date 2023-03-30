Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun İftar Sofrasına Misafir Olmaya Devam Ediyor!
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun...
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü

Uluslararası Heyetten Başkan Güngör’e Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, SALAR International ve RESLOG Proje Ekibi ile bir araya geldi.

Uluslararası Heyetten Başkan Güngör’e Ziyaret

Uluslararası Heyetten Başkan Güngör’e Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, SALAR International ve RESLOG Proje Ekibi ile bir araya geldi.

30 Mart 2023 Perşembe 15:08

Şehrin ihya ve inşası noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen SALAR International (İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği-SKL) ve RESLOG Proje Ekibini makamında ağırladı. Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında gerçekleştirilen ve planlanan çalışmaların görüşüldüğü ziyarette heyet, Başkan Hayrettin Güngör’e meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ve taziyelerini iletti. Başkan Hayrettin Güngör de nazik ziyaretleri ve destekleri için heyete teşekkür etti.

Şehrimiz İçin İstişarelerde Bulunduk

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin yeniden ihya ve inşası noktasında ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından yardıma gelen kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve STK’larımızla yoğun gayret gösteriyoruz. Bugün de misafirlerimizle Kahramanmaraş’ımızın tekrar ayağa kaldırılması ve ortak projeler yapma noktasında istişarelerde bulunduk. Bu zor süreçte yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Heyetten Başkan Güngör’e Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçmen kriterini belirledi, Ya dikkate alırsınız Ya da olacaklara katlanırsınız!
Seçmen kriterini belirledi, Ya dikkate alırsınız Ya da olacaklara katlanırsınız!
Dulkadiroğlu Çevre Koruma Ekipleri Çalışmaları Devam Ediyor
Dulkadiroğlu Çevre Koruma Ekipleri Çalışmaları Devam Ediyor
Esnaf Konteyner Çarşılarda Kepenk Açıyor
Esnaf Konteyner Çarşılarda Kepenk Açıyor
Andırın’ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
Andırın’ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 1 No’lu Şube’de Mehmet Çetin Dönemi
Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 1 No’lu Şube’de Mehmet Çetin Dönemi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber