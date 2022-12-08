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Üngüt kavşağı’nda çalışmalar sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Üngüt Mahallesi’nde bulunan ve yoğun nüfusa hitap eden Üniversite Caddesi’nde genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Arterde genişlik 2 katına çıkarılırken, yeni kavşaklarla da trafik akışı düzenlenecek.

Üngüt kavşağı’nda çalışmalar sürüyor!

Üngüt kavşağı’nda çalışmalar sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Üngüt Mahallesi’nde bulunan ve yoğun nüfusa hitap eden Üniversite Caddesi’nde genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Arterde genişlik 2 katına çıkarılırken, yeni kavşaklarla da trafik akışı düzenlenecek.

08 Aralık 2022 Perşembe 15:00

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Üngüt Mahallesi’nde bulunan Üniversite Caddesi’nde başlattığı genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, arterde bir taraftan kazı ve dolgu çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da bölgeye 2 yeni kavşak kazandırıyor. Yoğun nüfusa hitap eden arterde genişlik 2 katına çıkarılırken, yeni kavşaklarla da trafik akışı düzenlenecek. Yol ve kaldırımıyla birlikte çehresi değiştirilecek arter, bölgenin katma değerini artıracak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak bölgede ulaşım standardının üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

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Üngüt Kavşağı’nda çalışmalar Sürüyor!
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