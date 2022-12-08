Üngüt kavşağı’nda çalışmalar sürüyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Üngüt Mahallesi’nde bulunan Üniversite Caddesi’nde başlattığı genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, arterde bir taraftan kazı ve dolgu çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da bölgeye 2 yeni kavşak kazandırıyor. Yoğun nüfusa hitap eden arterde genişlik 2 katına çıkarılırken, yeni kavşaklarla da trafik akışı düzenlenecek. Yol ve kaldırımıyla birlikte çehresi değiştirilecek arter, bölgenin katma değerini artıracak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak bölgede ulaşım standardının üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.