Ünlü isimler Kervanhan'ın misafiri oldu

Kahramanmaraş'ta Sami Kervancıoğlu Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Araştırmacı Gazeteci Yazar Serdar Erdoğanyılmaz, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Engin Uzun ile ses sanatçıları Abdullah Beyhan ve Mustafa Sevim'i Kervanhan'da ağırladı.

Kervancıoğlu'nun gerçekleştirdiği dondurma şovu sonrasında hayranlıklarını gizleyemeyen Fotoğrafçı Engin Uzun ve Ses Sanatçısı Abdullah Beyhan, böyle bir lezzeti daha önce tatmadıklarını dile getirdiler.

Böylesine değerli misafirleri ağırlamaktan memnun olduğunu dile getiren Sami Kervancıoğlu, misafirlerine hediyeler takdim etti.