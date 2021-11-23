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Yardımcıoğlu, ‘Öğretmenler, İstikbalimizin Mimarlarıdır’

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; öğretmenlerin istikbalimizin mimarları olduğunu belirtti.

Yardımcıoğlu, ‘Öğretmenler, İstikbalimizin Mimarlarıdır’

Yardımcıoğlu, ‘Öğretmenler, İstikbalimizin Mimarlarıdır’

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; öğretmenlerin istikbalimizin mimarları olduğunu belirtti.

23 Kasım 2021 Salı 12:06
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Öğretmenin gönül insanı, eğitimin ise gönül işi olduğunu kaydeden BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, öğretmenliğin gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleği olduğunu aktardı. Yardımcıoğlu, mesajında şu ifadeler yer verdi: “Öğretmenlik; sabır, emek ve fedakarlık ister. Meşakkatlidir, zahmetlidir, zordur. Ama meyvesi, hiçbir şeyle kıyaslanmayacak kadar değerlidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir. Öğretmenler, her yönüyle eğitim - öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır.”

“ELİ ÖPÜLESİ ÖĞRETMENLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ!”

Başöğretmen Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet ettiğini hatırlatan Yardımcıoğlu, istikbalimiz olan gençleri yetiştirenlerin ise öğretmenler olduğuna dikkat çekti. Yardımcıoğlu, mesajında şunları kaydetti: “Gençlerimizin ve çocuklarımızın her açıdan iyi yetiştirilmeleri, tarihlerini iyi öğrenmeleri, medeniyet değerlerini özümsemeleri, sorumluluk sahibi olmaları, milletimizin istikbali açısından büyük önem taşımaktadır. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi ise anca ve ancak eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile mümkün olabilir. Bu da çok kıymetli öğretmenlerimizin sayesinde olacaktır. Başöğretmen Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini gençlere emanet etmiştir. ‘Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ söylemiyle gençleri de öğretmenlere emanet eden Atatürk, ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ söylemiyle öğretmenin önemini ve öğretmenliğin kutsallığını vurgulamıştır. Bizler de ‘Bana bir harf öğretenin kölesi olurum’ diyen Hz. Ali’nin anlayışıyla, eli öpülesi öğretmenlerimize sahip çıkmalı ve gerekli her türlü desteği vermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle eğitimin asli unsuru olan öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

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Yardımcıoğlu‘Öğretmenlerİstikbalimizin Mimarlarıdır’
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