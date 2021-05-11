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Yunus Ceren’den Bayram Mesajı

Kahramanmaraş Kırmızı Et Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Ceren, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Yunus Ceren’den Bayram Mesajı

Yunus Ceren’den Bayram Mesajı

Kahramanmaraş Kırmızı Et Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Ceren, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

11 Mayıs 2021 Salı 13:14
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Bayramların dargınlıkların giderildiği günler olduğunu belirten Ceren, Bayramların, toplumda karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup barıştıran, kardeşçe kucaklaştıran, birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren müstesna günler olduğunu söyledi.

Ceren; “Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Öncelikle bu önemli ve anlamlı günlerin ülkemiz, İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın, dargınlıkları aradan kaldırıp yeniden kucaklaşmanın, duygu birliğinin en üst noktaya çıktığı böyle zamanların çoğaltılması ve her günün bayram gibi yaşanabilmesi için gayret sarf etmeliyiz.

Ramazan Bayramının başta ülkem ve tüm İslam âlemine huzurlar getirmesini temenni ediyor, daha nice bayramlara sağlık, mutluluk ve huzur içinde ulaşmayı Yüce Rabbimizden temenni ediyorum” diye konuştu.



 

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Yunus Ceren’den Bayram Mesajı
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