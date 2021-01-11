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18 kilo altını çalmaya çalışırken yakalandılar!

Adana’da, gece saatlerinde kepengini kırarak girdikleri kuyumcu dükkanında, içerisinde yaklaşık 18 kilo altın bulunan kasayı pürmüzle delmeye çalışan Mustafa O. (34) ile Emrullah G. (21), polis tarafından suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

18 kilo altını çalmaya çalışırken yakalandılar!

18 kilo altını çalmaya çalışırken yakalandılar!

Adana’da, gece saatlerinde kepengini kırarak girdikleri kuyumcu dükkanında, içerisinde yaklaşık 18 kilo altın bulunan kasayı pürmüzle delmeye çalışan Mustafa O. (34) ile Emrullah G. (21), polis tarafından suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 13:06
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İki şüphelinin daha önce de farklı illerde aynı yöntemle çok sayıda hırsızlığa karıştıkları öğrenildi.

3 Ocak günü saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, iş yerinin elektronik kepenginin yarı açık olduğunu tespit etti.

Önlem alan polis, şüphelilerin içeride olabileceği ihtimali üzerine takviye ekip istedi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerine baskın yaptı. Kuyumcuya giren polis, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler Mustafa O. (34) ile Emrullah G. (21), emniyete götürüldü.

AYNI YÖNTEMLE BİRÇOK HIRSIZLIĞA KARIŞMIŞLAR

Şüphelilerin, olay günü kepengini kırarak girdikleri kuyumcudaki içerisinde yaklaşık 18 kilo altın olan çelik kasayı, oksijen tüpüne bağladıkları pürmüzle delmeye çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin, kuyumcuya girdiklerinde alarmı etkisiz hale getirmeye çalıştıkları, ancak başarılı olamayınca yakayı ele verdikleri öğrenildi.

Suçüstü yakalanan şüphelilerin İstanbul, Antalya, Mersin'de de aynı yöntemle çok sayıda kasayı açtıkları, yakalanıp, tutuklandıkları bildirildi. Geçen ay cezaevinden çıktıkları belirlenen şüphelilerin, ifadelerinde, "Sürekli cezaevine girip çıktığımız için işimiz yok" diyerek, kendilerini savundukları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa O. ile Emrullah G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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