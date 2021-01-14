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Engelliler derneğinde basıldılar!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde daha önce 8 defa mühürlenen engelli derneğinde bir kez daha eğlence düzenlenmesi 'pes' dedirtti.

Engelliler derneğinde basıldılar!

Engelliler derneğinde basıldılar!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde daha önce 8 defa mühürlenen engelli derneğinde bir kez daha eğlence düzenlenmesi 'pes' dedirtti.

14 Ocak 2021 Perşembe 12:04
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Bir binanın bodrum katında bulunan derneğe polis ekiplerince dün gece baskın yapıldı. Dernek ismini kamuflaj olarak kullanıp alem yapan 42 kişiye toplamda 132 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez, polis tarafından yapılan baskında, eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit edilen engelliler derneğine, gece saatlerinde gelen ihbar üzerine tekrar baskın yapıldı.

Derneğin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatılırken, içeri giren polis yine alkollü eğlence düzenlendiğini tespit etti. Eğlenceyi durduran polis, aralarında kadınların da bulunduğu 42 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusunu yaptı.

Zabıta ekiplerince derneğin kapısı bu kez getirilen kaynak makinesiyle mühürlenirken, 42 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 132 bin 300 TL para cezası uygulandı.

Dernek yöneticileri de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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