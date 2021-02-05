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Fidye için kaçırılan Katarlı iş insanı kurtarıldı

Hatay İskenderun'da fidye için kaçırılan Katarlı iş insanı yapılan operasyonla kurtartılırken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri 4 kişiyi ise arıyor.

Fidye için kaçırılan Katarlı iş insanı kurtarıldı

Fidye için kaçırılan Katarlı iş insanı kurtarıldı

Hatay İskenderun'da fidye için kaçırılan Katarlı iş insanı yapılan operasyonla kurtartılırken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri 4 kişiyi ise arıyor.

05 Şubat 2021 Cuma 15:28
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Hatay İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, Katarlı iş insanı K.B.J.B.T.A.K. ile arkadaşı M.'nin, 1 Şubat'ta ilçeye geldikleri ve burada kaçırılarak alıkonulduğunu belirledi.

400 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER
Şüphelilerin, Katarlı iş insanının ailesinden 400 bin dolar fidye istedikleri, paranın yarısını aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, aileyi, paranın geri kalanının ay sonuna kadar ödenmemesi halinde kaçırdıkları kişileri Suriye'ye götürmekle tehdit ettikleri anlaşıldı.

9 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelilerin M.C., Y.S., A.D., H.C. ve G.A. olduğunu tespit etti. K.B.J.B.T.A.K. ile arkadaşı M.'nin Adana'ya götürüldüğünü belirleyen ekipler, 9 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına alırken, K.B.J.B.T.A.K. ile arkadaşı M.'yi de kurtardı.

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