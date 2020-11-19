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Hepsini piyasaya süreceklerdi! Kocaeli’de ‘sahte dolar’ baskını

Yaklaşık 1,5 milyon dolar piyasaya sürülmeden yakalandı.

Hepsini piyasaya süreceklerdi! Kocaeli’de ‘sahte dolar’ baskını

Hepsini piyasaya süreceklerdi! Kocaeli’de ‘sahte dolar’ baskını

Yaklaşık 1,5 milyon dolar piyasaya sürülmeden yakalandı.

19 Kasım 2020 Perşembe 13:31
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte Amerikan Doları basımı yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçildi. Yapılan operasyonda, 13 bin 520 adet sahte 100 Amerikan Doları (1 milyon 352 dolar) piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

Kocaeli'de bir matbaada şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar ekiplerince, Çayırova ilçesinde yabancı uyruklu şahısların organizesinde sahte Amerikan Doları basımı yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçildi.

Edinilen bilgiye göre, Çayırova ilçesi Yenimahalle'de bulunan sahte para üretim amaçlı kurulan matbaaya baskın düzenlendi. Baskında 2 Rus, 1 Sırp ve 2 Türk vatandaşı olmak üzere 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan baskında toplamda; 13 bin 520 adet sahte 100 Amerikan Doları (1 milyon 352 dolar) ile sahte para basımında kullanılan bilgisayar, yazıcı, boya ve matbaa aletleri ele geçirildi.

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