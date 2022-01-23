Kahramanmaraş'ta Evleri Kardan Yıkılmak Üzere Olan Çifti Jandarma Kurtardı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle evleri yıkılmak üzere olan çifti jandarma ekipleri sırtlarında taşıyarak kurtardı.