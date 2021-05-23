Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 10 silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla silahla havaya ateş eden ve silah taşıyan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, huzur uygulamaları, denetimler ve operasyonlar kapsamında 10 silah ele geçirdi, 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yaptı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden magandalara yönelik etkin mücadeleye, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.