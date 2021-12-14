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Kahramanmaraş’ta 4 kişiyi öldüren alkol faciasının detayları belli oldu!

Kahramanmaraş'ta metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Kahramanmaraş’ta 4 kişiyi öldüren alkol faciasının detayları belli oldu!

Kahramanmaraş’ta 4 kişiyi öldüren alkol faciasının detayları belli oldu!

Kahramanmaraş'ta metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

14 Aralık 2021 Salı 18:20
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlattı.

Detaylı araştırma yürüten ekipler, alkolün bir internet sitesinden satın alındığını, kentteki 10 adrese de gönderildiğini tespit etti. Ekipler, adreslerdeki 15 litre metil alkole el koydu.

Bu arada, metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan 5 kişinin tedavilerinin ise yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.

"BÜYÜK MİKTARLARDA ALINIP PİYASAYA SÜRÜLMEK ÜZERE YAPILAN BİR İŞLEM DEĞİL"
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, 11 Aralık'ta bazı kişilerin kentteki sağlık kuruluşlarına alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuru yapmaları üzerine çalışma başlattıklarını, üzerinde "etil alkol" ibaresi bulunan malzemenin "metil alkol" olup olmadığına ilişkin laboratuvar sonuçlarının henüz gelmediğini belirtti.

Cebeloğlu, şöyle konuştu:
"İl dışındaki bir firmadan bu vatandaşlarımız tarafından internet üzerinden sipariş vermek suretiyle kargo aracılığıyla adreslerine geldiği ve bu vatandaşlarımızın da kendi arkadaş çevresi içerisinde yapıp tüketme yoluna gittiklerini tespit ettik. Ticari bir faaliyet değil. Büyük miktarlarda alınıp piyasaya sürülmek üzere yapılan bir işlem değil. Tamamen kendilerinin evlerinde veya müştemilatlarında hazırlayıp kendilerinin arkadaşlarıyla beraber arkadaş ortamı içerisinde kullandıklarını tespitini yaptık. Tespitlerin haricinde aynı firma tarafından yine kargo aracılığıyla yaklaşık 15 ayrı vatandaşımızın adresine bu şekilde kargo gönderildiğini öğrendik ve dün ve bugün itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli tahkikat kapsamında 10'un üzerinde adrese operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda kargo yoluyla gönderilen maddenin bir kısmı bulundu ve el konuldu. Süreç devam ediyor."

En temel hakkın yaşam hakkı olduğunu aktaran Cebeloğlu, vatandaşlardan bu tür üzücü hadiselerle karşılaşılmaması için hiçbir kurumsallığı ve güvenilirliği olmayan internet siteleri üzerinden bu tür alışverişleri yapmamalarını istedi.

Kahramanmaraş'ta 9 kişi, metil alkol zehirlenme şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alınmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 14.12.2021 19:02
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