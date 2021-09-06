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Kahramanmaraş’ta jandarmadan trafik denetimi

Kahramanmaraş’ta tarik timleri, il genelinde sürücülere yönelik drone ile havadan ve karadan denetimlerde bulundu.

Kahramanmaraş’ta jandarmadan trafik denetimi

Kahramanmaraş’ta jandarmadan trafik denetimi

Kahramanmaraş’ta tarik timleri, il genelinde sürücülere yönelik drone ile havadan ve karadan denetimlerde bulundu.

06 Eylül 2021 Pazartesi 08:37
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İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Kahramanmaraş-Andırın yolu üzerinde meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, drone ile denetimi yaptı. Denetimlerde 228 araç sorgulaması yapılırken, 9 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralı ihlalinden toplam 2 bin 826 TL trafik cezası uygulandı.

Ayrıca jandarma trafik timleri, kent genelindeki sorumluluk sahasındaki ilçelerde traktör ve motosiklet sürücülerine yönelik kontrollerde eksiklikleri tespit edilen 74 sürücüye toplam 65 bin 860 TL trafik idari para cezası uygulandı.

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