Kahramanmaraş’ta jandarmadan trafik denetimi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Kahramanmaraş-Andırın yolu üzerinde meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, drone ile denetimi yaptı. Denetimlerde 228 araç sorgulaması yapılırken, 9 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralı ihlalinden toplam 2 bin 826 TL trafik cezası uygulandı.

Ayrıca jandarma trafik timleri, kent genelindeki sorumluluk sahasındaki ilçelerde traktör ve motosiklet sürücülerine yönelik kontrollerde eksiklikleri tespit edilen 74 sürücüye toplam 65 bin 860 TL trafik idari para cezası uygulandı.