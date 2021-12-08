Kahramanmaraş’ta minibüs devrildi! 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Erdal O. yönetimindeki 16 JSL 80 plakalı minibüs ile Elbistan-Malatya karayolu üzerinde seyir halinde iken sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, Sevdilli mevkiinde devrildi. Kazada sürücü ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.