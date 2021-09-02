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Kahramanmaraş’ta Telefon Dolandırıcıları Tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde telefonla aradıkları kişileri kendileri jandarma olarak tanıtarak dolandıran 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta Telefon Dolandırıcıları Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta Telefon Dolandırıcıları Tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde telefonla aradıkları kişileri kendileri jandarma olarak tanıtarak dolandıran 2 kişi tutuklandı.

02 Eylül 2021 Perşembe 22:37
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Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Türkoğlu ilçesine bağlı Minehöyük Mahallesinde ikamet eden M.Ç’yi (87) kendisini jandarma olarak tanıtan şüpheliler 92 bin 000 Euro dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 20 saatlik kamera görüntüsü Kent Güvenlik Yönetim ve Sistemi’nden (KGYS) yüzlerce aracın incelemesi sonucu şüphelilerin M.B. (25) ve D.K. (28) olduğu tespit edildi. Şüphelilerden M.B. Adana’da, D.K. ise, Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. ve D.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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