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Kahramanmaraş’taki Yangında 3 Çocuk Öldü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir ikamette çıkan yangında dumandan zehirlenen 3 çocuk hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’taki Yangında 3 Çocuk Öldü

Kahramanmaraş’taki Yangında 3 Çocuk Öldü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir ikamette çıkan yangında dumandan zehirlenen 3 çocuk hayatını kaybetti.

03 Aralık 2021 Cuma 17:24
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Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Ahmet Bozdağ Mahallesi Kartalkaya Bulvarı üzerinde ikamet eden Suriye uyruklu F. Z. E.(22) Aile Sağlık Merkezine gittikten sonra evde çocukları olan T. Ş.(2), A.R Ş.(3), M. Rida Ş.(5) yalnız bıraktı.

Bir süre sonra ikamette çıkan yangında yoğun dumana maruz kalan 3 çocuk zehirlendi. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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