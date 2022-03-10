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Şanlıurfa'da 2 polisimiz şehit oldu

Şanlıurfa’da öğleden sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, Mevlana caddesi üzerinde takip altına alınan otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

Şanlıurfa'da 2 polisimiz şehit oldu

Şanlıurfa'da 2 polisimiz şehit oldu

Şanlıurfa’da öğleden sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, Mevlana caddesi üzerinde takip altına alınan otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

10 Mart 2022 Perşembe 12:56
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ŞÜPHELİLER ATEŞ AÇTI, 2 POLİS AĞIR YARALANDI

Silah kaçakçılığı ile ilgili takibe alınan ve kaçmaya çalışan araçtaki şüphelilerin ateş açması sonucu polis memuru Cemal Bozkurt (32) sırtından, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ise başından yaralandı.

Yaralı polisler olay yerine 50 metre mesafedeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Ek Hizmet binasına sedyeyle taşındı. Acil serviste tedavi altına alınan polislerden Cemal Bozkurt tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

5 SAAT AMELİYATTA KALDI, KURTARILAMADI

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ise hayati tehlikesi dolayısıyla Balıklıgöl Devlet Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.

Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan Komiser Yardımcısı Binici de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Komiser Yardımcısının cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Son Güncelleme: 10.03.2022 18:37
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