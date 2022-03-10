Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de Kadın konuşuldu
KSÜ’de Kadın konuşuldu
Seyir Terası’nın Yolu Genişletiliyor
Seyir Terası’nın Yolu Genişletiliyor
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın personelleriyle buluştu
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın...
Başkan Okay, ‘Kadınlar ilham kaynağımızdır’
Başkan Okay, ‘Kadınlar ilham kaynağımızdır’
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Son Dakika
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya...

LPG'ye zam geliyor

Akaryakıt benzin ve motorin fiyatlarına peş peşe zamlar geliyordu. Dün gece yarısı benzin ve motorine yapılan zam geri alınırken, sektör kaynakları bu gece yarısı LPG'ye zam beklediklerini açıkladı.

LPG'ye zam geliyor

LPG'ye zam geliyor

Akaryakıt benzin ve motorin fiyatlarına peş peşe zamlar geliyordu. Dün gece yarısı benzin ve motorine yapılan zam geri alınırken, sektör kaynakları bu gece yarısı LPG'ye zam beklediklerini açıkladı.

10 Mart 2022 Perşembe 13:32
banner459

Geçen hafta benzin fiyatına 2,1 TL, motorin fiyatına toplam 3,68 TL zam geldi. Bu hafta ise pazartesi: benzinde 57 kuruş, motorinde 1 lira 44 kuruş, salı (dün gece) benzinde 1 lira 07 kuruş, motorinde 1 lira 59 kuruş zam yapıldı. Dün gece yapılan benzine 79, motorine 2 lira 25 kuruşluk zam ise yürürlüğe girmeden iptal edildi.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre son olarak Mart ayının başında peş peşe 33 kuruş ve 61 kuruş olmak üzere zam yapılan LPG'ye yeni zam geliyor.

LPG’ye bu gece yarısı 46 kuruş zam bekleyen kaynaklar, zammın pompa satış fiyatlarına yansıması beklendiğini aktardı.

Olası zam sonrasında LPG fiyatı İstanbul'da 10.74 TL'den 11.20 TL'ye, Ankara'da 10,72 TL'den 11.18 TL'ye, İzmir'de 10,54 TL'den 11 TL'ye çıkacak.

Son Güncelleme: 10.03.2022 18:36
Anahtar Kelimeler:
LPGye Zam Geliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motorin sessiz sedasız zamlandı
Motorin sessiz sedasız zamlandı
İş insanı Fatih Ölmez: “Felaket tellalı değiliz tehlikeyi öngörüyoruz!”
İş insanı Fatih Ölmez: “Felaket tellalı değiliz tehlikeyi öngörüyoruz!”
Tes-İş Genel Başkanı Akma, Kahramanmaraş'ta konuştu: “Bütün Avrupa ülkelerinde enflasyon yüzde 100 oranında arttı”
Tes-İş Genel Başkanı Akma, Kahramanmaraş'ta konuştu: “Bütün Avrupa ülkelerinde enflasyon yüzde 100 oranında arttı”
Kahramanmaraş’ta suya zam!
Kahramanmaraş’ta suya zam!
Kahramanmaraş tarımında Ziha dönemi
Kahramanmaraş tarımında Ziha dönemi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber