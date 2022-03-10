LPG'ye zam geliyor

Geçen hafta benzin fiyatına 2,1 TL, motorin fiyatına toplam 3,68 TL zam geldi. Bu hafta ise pazartesi: benzinde 57 kuruş, motorinde 1 lira 44 kuruş, salı (dün gece) benzinde 1 lira 07 kuruş, motorinde 1 lira 59 kuruş zam yapıldı. Dün gece yapılan benzine 79, motorine 2 lira 25 kuruşluk zam ise yürürlüğe girmeden iptal edildi.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre son olarak Mart ayının başında peş peşe 33 kuruş ve 61 kuruş olmak üzere zam yapılan LPG'ye yeni zam geliyor.

LPG’ye bu gece yarısı 46 kuruş zam bekleyen kaynaklar, zammın pompa satış fiyatlarına yansıması beklendiğini aktardı.

Olası zam sonrasında LPG fiyatı İstanbul'da 10.74 TL'den 11.20 TL'ye, Ankara'da 10,72 TL'den 11.18 TL'ye, İzmir'de 10,54 TL'den 11 TL'ye çıkacak.