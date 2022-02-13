Şehrin göbeğinde korkunç suikast!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran iki otomobile, arkadan gelen bir otomobilden kar maskeli kişilerce ateş açıldı. Saldırı sonucu 2 kadın hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.