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Avrupa'da şiddetli deprem! 6,3 ile sarsıldı

Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa'da şiddetli deprem! 6,3 ile sarsıldı

Avrupa'da şiddetli deprem! 6,3 ile sarsıldı

Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29 Aralık 2020 Salı 17:16
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Avrupa'nın birçok ülkesinde hissedilen ve merkez üssü Petrinja şehri yakınları olan 6,3 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkılırken enkaz altında yaralıların olduğu ifade edildi.

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumbovic, ülke genelindeki itfaiye ekiplerine yardım çağrısında bulundu.

İTFAİYEDEN YARDIM TALEP EDİLDİ

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 12.20'de meydana gelen ve merkez üssü Petrinja şehri yakınları olan 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumbovic, ülke genelindeki itfaiye ekiplerine yardım çağrısında bulundu.

ENKAZ ALTINDA YARALILAR VAR

Yerel medyadaki haberlerde, kentte çok sayıda binanın yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu belirtildi.

Petrinja'daki bir binanın enkazından baba ve oğlunun yaralı halde çıkartıldığına işaret edilen haberlerde, yaralıların hastaneye sevk edildiği bilgisine yer verildi.

YARDIM EKİPLERİ, PETRİNJA'YA SEVK EDİLDİ

Hükümetten yapılan açıklamada, ülke genelindeki yardım ekiplerinin Petrinja'ya yönlendirildiği belirtilirken, başkent Zagreb'de de hissedilen deprem sonrası şehre giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşandığı ve telefon hatlarının kesildiği bildirildi.

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