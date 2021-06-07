banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’ etkinlikleri gerçekleştirildi
Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’...
Kahramanmaraş’ta 3 ilçede 50 kilometrelik yol yenilendi
Kahramanmaraş’ta 3 ilçede 50 kilometrelik...
Dr. Sağlam’la Yaşlıların Ağız ve Diş Sağlığı
Dr. Sağlam’la Yaşlıların Ağız ve...
Göksun Çağlayan yolu yenileniyor
Göksun Çağlayan yolu yenileniyor
Elbistan ve Afşin’de 20 kilometrelik yol yenileniyor
Elbistan ve Afşin’de 20 kilometrelik...

Dünya bu kareyi konuşuyor! Pantolonunu ters giyen Trump, alay konusu oldu

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, aylar sonra kamera karşısına geçti. Eski başkanın pantolonunda fermuarının olmaması, 'pantolonunu ters giydiği' iddialarını gündeme getirdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Dünya bu kareyi konuşuyor! Pantolonunu ters giyen Trump, alay konusu oldu

Dünya bu kareyi konuşuyor! Pantolonunu ters giyen Trump, alay konusu oldu

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, aylar sonra kamera karşısına geçti. Eski başkanın pantolonunda fermuarının olmaması, 'pantolonunu ters giydiği' iddialarını gündeme getirdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

07 Haziran 2021 Pazartesi 16:32
banner459

4 yıllık başkanlığı boyunca neredeyse yaptığı her açıklama ile gündem olmayı başaran Donald Trump yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Aylar sonra kameralar karşısına geçen eski başkan 'pantolonunu ters giydi' iddiası ile gündeme geldi.

PANTOLONDA FERMUAR YERİ YOK

Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçi Parti mitingine katılan Trump'ın pantolonundaki gariplik dikkatli gözlerden kaçmadı. Pantolonda fermuar yerinin görünmediğini fark eden onlarca kişi bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.

TRUMP'I 90'LARIN RAPÇİ GRUBUNA BENZETTİLER

Bu görüntüler pantolonlarını ters giymesiyle ünlenen 90'ların hip-hop ikilisi Kriss Kross'u yeniden gündeme getirdi. Pek çok kullanıcı Trump'ı Kriss Kross'a benzetti.

ELASTİK BELLİ PANTOLON GİYMİŞ OLABİLİR

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu görüntünün nedeni Trump'ın elastik belli pull-up pantolon giymiş olmasından da kaynaklanıyor olabilir.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Bu Kareyi Konuşuyor! Pantolonunu Ters Giyen TrumpAlay Konusu Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazzeli gencin en acı günü: Fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti
Gazzeli gencin en acı günü: Fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti
İsrail, Mescid-İ Aksa’da Cemaate Saldırdı
İsrail, Mescid-İ Aksa’da Cemaate Saldırdı
İngiltere prensi öldü
İngiltere prensi öldü
Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var
Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var
300 yıllık gizem çözüldü
300 yıllık gizem çözüldü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber