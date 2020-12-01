Koronavirüslü vizonlar çiftliklerden kaçtı! COVID-19 vahşi hayvanlar arasında yayılabilir ve mutasyona uğrayabilir

Kaynak kaçak vizonların yeni koronavirüsünü diğer vahşi hayvanlara yayma riskini arttırarak, SARS-CoV-2 için yeni bir rezervuar oluşturabileceğini vurguluyor.

Danimarka Veterinerlik ve Gıda Dairesinden Sten Mortensen, her yıl birkaç bin vizonun çiftliklerden kaçtığını ve bu yıl da kaçan hayvanlarda tahmini olarak yüzde 5'nin koronavirüslü olabileceğini söyledi.

Virüsün yayılmasını önlemek için çiftliklerdeki milyonlarca vizon itlaf edilmiş olsa bile, kaçan vizonlar SARS-CoV-2'yi vahşi hayvanlara yayıyor olabilir.

Vizon çiftliklerinde koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türü tespit edilmişti. İnsanlara bulaşabilen mutasyona uğramış virüsün yayılmasını engellemek için Danimarka'da vizonlar itlaf edilmişti. Danimarkalı sağlık yetkilileri virüsün daha fazla insana yayılması durumunda, Covid-19 aşılarının daha az etkili hale gelebileceğinden endişeliydi.

Fakat uzmanlar mutasyona uğramış virüsün, aşılara dirençli olacağına dair yeterli kanıt bulunmadığına dikkat çekmişti. Son iki haftadır Danimarka'da mutasyona uğramış virüs vakası ortaya çıkmadı. Şimdi yetkililer, virüsün vahşi doğada fark edilmeden yayılabileceği ihtimalini düşünüyor.

Sten Mortensen, genel olarak vizonların 'çok yalnız canlılar' olduğunu ve bu nedenle virüsü diğer hayvanlara yayma riskinin düşük olabileceğini belirtti.

Bununla birlikte Mortensen, diğer hayvanların vizonları yiyerek veya dışkılarıyla temas ederek, koronavirüsüne yakalanabileceğini de söyledi.

Rotterdam Erasmus Üniversitesinden Marion Koopmans, virüsün vahşi hayvanlar arasında kontrolsüz şekilde yayılmasına izin verilmesi durumunda, 'insanlar ve hayvanlar için kalıcı bir pandemik tehdit' olabileceğini açıkladı.

Mikrobiyolog Joanne Santini, The Guardian'a yaptığı açıklamada, virüsün şu anda olduğundan daha geniş yelpazedeki hayvan türlerini enfekte edecek şekilde mutasyona uğrayabileceğini belirtti.

Hollanda, İspanya, İsveç ve Amerika'daki çiftliklerde vizonlar arasında koronavirüs enfeksiyonları bildirildi ve bunun sonucunda binlerce hayvan itlaf edildi.

Kaynağa göre vizonlar için koronavirüs aşıları şu anda ABD'de hayvanları ve vizon çiftçiliği endüstrisini korumak amacıyla geliştiriliyor.

Ancak Humane Society International temsilcileri, hem vizonların acı çekmesini önlemek hem de gelecekteki salgın riskini azaltmak için çiftliklerdeki tüm hayvanların itlaf edilmesi ve vizon endüstrisinin feshedilmesi gerektiğini savunuyor.