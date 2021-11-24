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Rusya'da insan yiyen adam paniği!

Rusya'da insan yiyen adam paniği yaşanıyor.

Rusya'da insan yiyen adam paniği!

Rusya'da insan yiyen adam paniği!

Rusya'da insan yiyen adam paniği yaşanıyor.

24 Kasım 2021 Çarşamba 13:31
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23 yaşındaki Yegor Komarov isimli şahıs, ülkenin kuzeyindeki Sortavala kasabasında bir yol güvenlik bariyerine çarparak kafası kopan cesedin başını yedi.

Komarov'un olaydan sonra verdiği ifadede söyledikleri ise daha da ürkütücü oldu. Komarov, kaçırdığı başka bir adamın etini tereyağında pişirip yediğini söyledi.

Rusya'da meydana gelen bir kazanın ardından kazazedenin kafası kayboldu. Polis ekipleri, her yerde adamın kafasını ararken olayın ardından korkunç bir gerçek çıktı. Kazaya neden olan 23 yaşındaki Yegor Komarov isimli şahıs, yolda gördüğü kafatasını ormana götürerek tadına baktı. Olayın ardından yakalanan Komarov, "Genel olarak, insanları öldürmeyi seviyorum" dedi.

Olayın ardından vahşi adamın daha önce yaptıkları da ortaya çıktı. Şahıs ayrıca geçen yıl St. Petersburg'daki bir parkta 38 yaşındaki bir adamı insan etinin tadına bakmak istediği için bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyerek kan dondurdu.

Yediği insan bedeniyle ilgili konuşan adam, "Öldüğünde boynunu parçaladım, kan ve et tadı aldım. Ama bıçak kör olduğu için eti kesmek zordu ve damarlarının tadı hoşuma gitmedi" ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki adamın cesedini yakındaki bir drenaj borusuna atmadan önce adamın dilini kestiğini, eve götürdüğünü ve tereyağı ile pişirdiğini anlatan Komarov, "Tadını denedim ve beğenmedim ama vücudun başka bir bölümünü denesem muhtemelen beğenirdim" dedi.

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Rusyada Insan Yiyen Adam Paniği!
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