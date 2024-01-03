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2024 Memur ve Emekli maaş zam oranı belli oldu

Memur ve emeklilerin 2024 yılı maaş zam oranı netleşti. İşte yeni memur ve emekli maaşları...

2024 Memur ve Emekli maaş zam oranı belli oldu

2024 Memur ve Emekli maaş zam oranı belli oldu

Memur ve emeklilerin 2024 yılı maaş zam oranı netleşti. İşte yeni memur ve emekli maaşları...

03 Ocak 2024 Çarşamba 14:38

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği 2023 yılı enflasyon verileriyle birlikte 2024 memur ve memur emeklisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Memur ve memur emeklilerinin maaşına temmuz ayında refah payı ve seyyanen ödemeler hariç yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Aralık enflasyonunun yüzde 2,93 civarında gerçekleşmesiyle, memur ve emeklisinin enflasyon farkı alacağı ve yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte alacağı kümülatif zam yüzde 49.25'e ulaştı. En düşük memur maaşı 22 bin liradan 32 bin 840 lira seviyesine çıkacak.

YENİ MEMUR MAAŞLARI

İŞÇİ EMEKLİSİNE YÜZDE 37,57

Toplu sözleşme zammı verilmeyen işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise sadece geçmiş 6 aylık enflasyon kadar zam yapılıyor. Aralık ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 2,93 gerçekleşince, söz konusu emeklilerin zam oranı 37.56 zam oldu.

MEMUR MAAŞ ZAMMI İLE ARTAN DİĞER KALEMLER

Memur zammlı ile birlikte engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

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2024 Memur Ve Emekli Maaş Zam Oranı Belli Oldu
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