Asgari ücret 5100 lira olabilir!

Uzmanlardan yapılacak zamma ilişkin ilk rakam geldi. Asgari ücret Aralık 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 50 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" ifadeleriyle dolar kuru ve Rusya- Ukrayna savaşıyla yükselen enflasyona karşı Şubat ayında eriyen asgari ücrete ikinci zam sinyali vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce dile getirdiği asgari ücrete ikinci zam hazırlığında ilk rakamlar belli olmaya başladı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMDA İLK RAKAM

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre uzmanlar, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi hâlinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti.

Uzmanlar “Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir” görüşü dile getirildi.