Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta vücut bulmuştur’
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta...
Başkan Okay’ın 18 mart mesajı
Başkan Okay’ın 18 mart mesajı
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Kervancıoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı
Kervancıoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı

Asgari ücret 5100 lira olabilir!

Yüzde 50 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlen asgari ücretin enflasyon karşısında erimesinin ardından AK Parti ikinci zam hazırlığına girdi.

Asgari ücret 5100 lira olabilir!

Asgari ücret 5100 lira olabilir!

Yüzde 50 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlen asgari ücretin enflasyon karşısında erimesinin ardından AK Parti ikinci zam hazırlığına girdi.

18 Mart 2022 Cuma 12:45
banner459

Uzmanlardan yapılacak zamma ilişkin ilk rakam geldi. Asgari ücret Aralık 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 50 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" ifadeleriyle dolar kuru ve Rusya- Ukrayna savaşıyla yükselen enflasyona karşı Şubat ayında eriyen asgari ücrete ikinci zam sinyali vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce dile getirdiği asgari ücrete ikinci zam hazırlığında ilk rakamlar belli olmaya başladı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMDA İLK RAKAM

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre uzmanlar, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi hâlinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti.

Uzmanlar “Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir” görüşü dile getirildi.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret 5100 Lira Olabilir!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balduk Kurtul, “TÜBİTAK Projesi Yapıyoruz”
Balduk Kurtul, “TÜBİTAK Projesi Yapıyoruz”
Hayırsever işadamlarından KİÜ’ye araç desteği
Hayırsever işadamlarından KİÜ’ye araç desteği
KAGEİK tarafından "dijital dünya'da markalaşma" eğitimi verildi
KAGEİK tarafından "dijital dünya'da markalaşma" eğitimi verildi
Asgari ücrete ikinci kez zam sinyali
Asgari ücrete ikinci kez zam sinyali
Benzin ve motorinde indirim!
Benzin ve motorinde indirim!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber