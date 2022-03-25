Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta dokuma işletmesinin açılışını yaptı!

Varank, Dulkadiroğlu ilçesinde Kipaş Holding bünyesinde kurulan dokuma işletmesinin açılışında, Kipaş Holding'in Türkiye'nin en önemli endüstri şirketlerinden biri olduğunu söyledi.

Holdingin tekstil ve dokuma sektöründe Türkiye'nin en büyüğü konumunda bulunduğunu dile getiren Varank, bugün Kahramanmaraş ziyareti kapsamında yeni kurulan tesisin açılış kurdelesini kestiklerini ifade etti.

Bu işletmede günde 120 bin metrekare kumaş dokunabildiğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Gerçekten büyük bir rakam. İşletmenin tamamında ise 200 bin, ciddi bir kapasiteyi tek seferde üstüne koymuşuz. Çok ciddi ihracat yapabilen, Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına büyük katkısı olan bir firmamız. Tabii Kahramanmaraş'ımız da ciddi bir istihdam oluşturuyor. Buradaki emekçi kardeşlerimizin evlerine ekmek götürmesine vesile oluyor. Yeni ekonomi modelimizde yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla büyüyen bir Türkiye oluşturmaya çalışıyoruz. Son 3 yılda Türkiye'de yatırımların geldiği noktadan ziyadesiyle memnunuz. Her gün Kahramanmaraş'tan bir firmamız yeni yatırım için bizden teşvik belgesi alıyor. Buradaki OSB problemini hamdolsun çözdük. İnşallah burada yeni sanayi alanlarıyla birlikte Kahramanmaraş'ı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli üretim üslerinden bir tanesi haline getireceğiz. Biraz önce Mado'ya uğradık onların yeni tesisi gördük orada da etkilendim burada da etkilendim. Evelallah Kahramanmaraşlının elinden her iş geliyor. İnşallah daha nice yatırımlarla biz bu şehre, ülkeye hizmet etmelerini temenni ediyoruz."

Konuşmanın ardından Bakan Varank ve beraberindekiler tesisin açılış kurdelesini kesti.

Bakan Varank daha sonra tesisi gezerek, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanifi Öksüz'den bilgi aldı.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Ahmet Özdemir ve ilgililer katıldı.