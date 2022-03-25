Halil İbrahim Yılmaz’dan EKO iklim zirvesine davet

Tarihi zirve önemli konukları ağırlamanın yanında dünyanın ilk iklim fuarına da ev sahipliği yapacak. 35 oturda 240 konuşmacı zirvede dünyanın geleceği için yapılması gerekenleri anlatacak ve mücadelede herkese düşen görevler aktarılacak.

Değişim kaçınılmazdır…

20. yüzyıl boyunca dünyamız olağanüstü bir hızla değişti. Teknoloji akıl almaz bir hızla gelişti. Üretim kapasitesi hayalleri zorlayacak kadar arttı. Doğal çevremiz ise tam tersine, sürekli kan kaybetti. Bugün bir karar aşamasındayız. Ya üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı devam ettirerek dünyanın sonunu hazırlayacak ya da “yeşil dönüşüm” ve “döngüsel ekonomi” dönemini başlatacağız. 1539’da çevre temizliği kanunnamesi yayınlayan, 1937’de geri dönüşüm tesisi kuran, çocuklarını “Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz” öğretisiyle yetiştiren bir anlayışın temsilcileri olarak biz, ikinci yolu seçiyoruz. Dördüncü cemre misali akıllara, gönüllere düşmeye; “yeşil uyanış” sürecine katkı sunmaya hazırlanıyoruz.

Reel sektör açısından zorunlu “yeşil dönüşüm” hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla 30-31 Mart’ta ATO Congresium’da, EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı düzenliyoruz. Yıktıklarımızdan daha güzel şeyler yapmadığımızın farkında olan, “Sahip olduğumuz güzellikler dün nasılsa yarın da öyle kalsın” diyen herkesi geleceği kurmaya davet ediyoruz.

Büyük Atatürk’ün başkent ilan ettiği, çağdaş Türkiye’nin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiği Ankara’mız; eğitim, kültür, sanat, edebiyat, üretim, teknoloji-sanayi ve turizmin yanı sıra “yeşil kalkınmanın da yeşil istihdamın” da başkenti olsun istiyoruz.

Devlet başkanları, büyükelçiler, bakanlar, belediye başkanları, finans kuruluşları, kobiler, ihracatçı birlikleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, doğaya duyarlı sanatçılar, yüzden fazla medya kuruluşu, öğrenciler ve binlerce ‘İklim Elçisi’ni aynı amaç etrafında buluşturuyoruz. 35 oturumda 240 konuşmacının söz alacağı, medeniyetler beşiği Anadolu’nun 11 asırlık deneyimlerini dünyaya duyuracak olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Üst üste koyduğumuz birkaç değer, yan yana dizdiğimiz yüzlerce değerden çok daha önemlidir.

7’den 77’ye bütün vatandaşlarımızı, insanlığın birikimlerini üst üste koyacağımız, katılımcı kültürle gerçekleştirdiğimiz EKO İKLİM Zirvesi ve dünyanın ilk İklim Değişikliği Fuarı’na davet ediyorum.”