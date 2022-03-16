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Çöllolar'ı devralan TKİ, Afşin-B santraline kömür üretecek

10 yıl önceki göcük sırasında toprak altında kalan 11 işçiden 9’unun cesedinin hala çıkarılamadığı Çöllolar Sahası TKİ tarafından devralındı, kömür üretimi başlayacak.

Çöllolar'ı devralan TKİ, Afşin-B santraline kömür üretecek

Çöllolar'ı devralan TKİ, Afşin-B santraline kömür üretecek

10 yıl önceki göcük sırasında toprak altında kalan 11 işçiden 9’unun cesedinin hala çıkarılamadığı Çöllolar Sahası TKİ tarafından devralındı, kömür üretimi başlayacak.

16 Mart 2022 Çarşamba 13:05
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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bulunan 1.440 MW’lik kurulu güce sahip Afşin-Elbistan B Kömür Santrali’nin elektrik üretimi için ihtiyaç duyduğu kömür bulundu.

Santralde kullanılacak kömür, özel sektör tarafından işletilirken yaklaşık 10 yıl önce yaşanan göcük sonrası faaliyetlerin durdurulduğu Çöllolar Kömür Sahası’nda Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) kurumu eliyle üretilecek.

10 yıl önceki göçük sırasında toprak altında kalan 9 işçinin cesedi hala çıkarılamamıştı. Söz konusu saha Ekim 2021’de Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından devralınmıştı.

Enerji Günlüğü'nün haberine göre, Afşin Elbistan B Termik Santralinin kömür ihtiyacını karşılayacak.

Çöllolar Kömür Sahası, düzenlenen bir törenle Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredildi.

Devir teslim sözleşmesine EÜAŞ adına Genel Müdür İzzet Alagöz, TKİ adına da TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan imzala koydular.

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Çölloları Devralan TKİAfşin-B Santraline Kömür üretecek
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