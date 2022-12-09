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Fatih Ölmez; “Enflasyon düşüşe geçti ama fiyatlar düşmeyecek”

İş insanı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez açıklanan enflasyon rakamlarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ölmez, Enflasyon da düşüşün devam edeceğini ancak fiyatlara yansımayacağını vurguladı.

Fatih Ölmez; “Enflasyon düşüşe geçti ama fiyatlar düşmeyecek”

Fatih Ölmez; “Enflasyon düşüşe geçti ama fiyatlar düşmeyecek”

İş insanı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez açıklanan enflasyon rakamlarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ölmez, Enflasyon da düşüşün devam edeceğini ancak fiyatlara yansımayacağını vurguladı.

09 Aralık 2022 Cuma 09:04

Ölmez konuyla ilgili olarak şu tespitlerde bulundu;

“Tahmin edildiği gibi ekim sonundaki yüzde 85.51'lik yıllık oran zirve oldu, kasımla birlikte iniş başladı. Yıllık artış kasım sonunda yüzde 84.39'a geriledi

Ancak yıllık artış oranı fiyatlar düştüğü için gerilemeyecek.

Baz etkisi sağolsun, matematik sağolsun!

Fiyatlar artmaya devam edecek. Hem zaten fiyatların düşeceğini söyleyen de yok ki. Ama yıllık enflasyon oranındaki düşüş, sanki fiyatlar geriliyormuş gibi servis edilecek. Hem alıcı olduktan sonra niye edilmesin!

2023 yılının resmi enflasyon hedefi yüzde 25. Bu oranda kalınması neredeyse olanaksız da, hadi kalındı diyelim. Bu yıl aralıkta 100 liraya satın alınabilen bir mal ve hizmet, önümüzdeki yıl aralıkta en az 125 lira olacak.

Ama yıllık artış oranındaki gerileme siyaseten döndüre döndüre kullanılacak. Bu gelişmenin temel nedeni olarak da hiç kuşku yok faiz indirimi gösterilecek.

Döviz kurlarında bir sıçrama yaşanmaz, başta ham petrol olmak üzere emtia fiyatlarında önemli artışlar ortaya çıkmazsa bu aralıktaki ve 2023'ün ilk aylarındaki fiyat artışı önceki artışların çok altında kalacak. Böylece üretici fiyatlarından tüketiciye olan yansıma da hafifleyecek.

Ancak bir kez daha altını çizelim. Son bir yıldaki artış oranının gerilemesi önemlidir önemli olmaya ama fiyatlar artık belli bir düzeye oturdu. Dolayısıyla asıl üstünde durulması gereken bu düzeydeki fiyatlara göre alım gücünün ne olduğudur. Eğer alım gücü çok zayıfsa, ki öyle, bundan sonra fiyatlar hiç artmasa bile geçmiş refah düzeyini yakalamak mümkün olmayacak demektir.”

Sayın Meral Akşener’in ifadeleriyle;

“Ak partinin ekonomide ki sorunları yapısal olarak çözebilecek hiçbir önlemi yok. Hükümetin tek amacının ekonomiyi seçime kadar yüzdürmek olduğu çok net anlaşılıyor. Israrla uygulanan yanlış politikalarının bedelini yokluk ve yoksullukla bu millete ödetiliyor.”

Anahtar Kelimeler:
Fatih Ölmez; “Enflasyon Düşüşe Geçti Ama Fiyatlar Düşmeyecek”
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