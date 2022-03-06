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Kahramanmaraş tarımında Ziha dönemi

Eserhan Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Serdar Okumuş, Kahramanmaraş’ta ilk zirai drone şirketi olarak, tarımın seyrini değiştirecek projeye imza attıklarını söyledi.

Kahramanmaraş tarımında Ziha dönemi

Kahramanmaraş tarımında Ziha dönemi

Eserhan Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Serdar Okumuş, Kahramanmaraş’ta ilk zirai drone şirketi olarak, tarımın seyrini değiştirecek projeye imza attıklarını söyledi.

06 Mart 2022 Pazar 13:28
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Günümüzde her alanda kullanılan hava aracı drone teknolojisini tarımsal faaliyetle için yeniden dizayn ettiklerini belirten Başkan Okumuş, “Tarımda teknolojinin yaygınlaşmasıyla daha ekonomik ve çevreci yaklaşımlar çiftçilerin umudu olacak. Son yıllarda özellikle gübre ve ilaçlar gibi tarımsal girdilerin artması maliyetleri oldukça artırmıştır. Drone teknolojileri tarımda girdilerin azalması yönünde de kendini göstermektedir. Eserhan havacılık tecrübeli kadrosu ile zirai insansız hava aracı (ZİHA) üretimi ve uygulamaları konusunda şehrimizin öncü kuruluşu olmuştur” dedi.

“Tarımda neden ZİHA kullanmalıyız?”

Tarım arazilerindeki çalışma süresini ZİHA sayesinde en aza indirdiklerini dile getiren Başkan Okumuş, “ZİHA, daha az su kullanarak ilaçlama yapılır, çevrecidir. Çok daha az enerji kullanır fosil yakıtlara ihtiyaç duymaz. Daha az ilaç kullanır pervane basıncıyla ilaçlar havada kalmaz direkt bitkiye nüfuz eder. Yağmurlardan hemen sonra tarlaya ilaç atarak hastalık ve zararlıların yayılmasını erken aşamada önler. Eserhan Havacılık ZİHA’ları tamamıyla yerli üretim olup Türk mühendisler tarafından dizayn edilmiştir ve herhangi bir sorunla karşılaşıldığında kısa sürede çözüm üretecek altyapı ve birikime sahiptir. Eserhan havacılık, çiftçilere drone temini ve eğitimi yanında ihtiyaç duyan çiftçilerimizin tarlalarını ilaçlama ve danışmanlık konusunda da hizmet veriyor” diye konuştu.

Son Güncelleme: 06.03.2022 16:48
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Tarımda Ziha Dönemi
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