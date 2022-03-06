Kahramanmaraş’ta suya zam!

Yapılan bu zamla birlikte Elbistan ilçe merkezinde içme suyu fiyatları m³ başına 2 lira 86 kuruştan, 3 lira 60 kuruşa yükseldi.

Zammın en çok yansıtıldığı tarife grubu ise, beldeden mahalleye dönüşen yerleşim alanları oldu. Bu bölgelerde içme suyunun fiyatı yaklaşık 2 kat arttı.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi ( KASKİ), 2022 yılı Şubat ayına ait içme suyu tarifesini resmi internet sitesinden açıkladı. Şubat ayında KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülen içme suyuna, 1 Mart itibariyle gelen zam, cepleri yakacak.

KASKİ’nin internet sitesinden yayımlanan zamlı fiyatlara göre, ilçe merkezinde Şubat ayında m³’ü 2,86 ₺ olan içme suyundaki artış 74 kuruş oldu. Böylece ilçe merkezindeki içme suyunun m³’ü, 3,60 ₺’ye yükseldi.

Beldeden mahalleye statüsüne geçen Doğan, İğde, Akbayır, Bakış, Izgın, Büyükyapalak, Söğütlü, Demircilik ve Karaelbistan’daki içme suyu Zamlı tarife ile birlikte beldeden mahalleye dönüşen yerleşim birimleri m³ başına 1,05 ₺ zamla birlikte 2,30 ₺’den su içecek.

Köyden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimlerindeki vatandaşlar da suyu 30 kuruş zamlı tüketecek. Bu yerleşim alanlarında içme suyunun m³’ü 1,20 ₺’ye yükselmiş oldu.

İşyerleri de 10 m³’e kadar olan kullanım için 3,6 ₺, 11 m³ ve üzeri için de 8,1 ₺ ücret ödeyecek. Geçici mesken ve konut inşaatları, ait olduğu grubun 1. kademe su bedelinin yüzde 25 fazlasını ödeyecek. İndirimli meskenler ise; ait olduğu grubun mesken su tarifesi su ve atık su yüzde 50 indirimli olacak. Geçici işyeri ve işyeri inşaatlar da ait olduğu grubun 1. kademe su bedelini yüzde 25 fazlasını ödeyecek.

Tarifeye göre fiyat uygulamasında ise değişikliğe gidilmedi. KASKİ, il genelindeki içme suyu fiyatlandırmasında 5 farklı tarife uygulanıyor. Elbistan; Afşin, Pazarcık ve Türkoğlu ilçeleriyle birlikte 2.grupta yer alıyor. Fiyatlandırma ise, 3 ayrı kademede yapılıyor. Elbistan’da, 3 lira 60 kuruş olarak hesaplanan içme suyu bedeli, 0-15 metreküp arası tüketim için geçerli. 2.kademede ise 16-30 metreküp arası tüketimi kapsıyor. Bu kademedeki su tüketimi ise 1.kademenin yüzde 50 fazlası üzerinden hesaplanıyor. Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde ilk kademe 20 m³’e kadar, 2.kademe 21-40 m³ arası olarak belirleniyor. 40 metreküpün üstü ise 3.kademeden fiyatlandırılıyor. Köyken mahalle statüsü kazanan yerlerde ise ilk kademe 25 metreküpe kadar, 2.kademe ise 26-40 m³ arasında baz alınıyor. Bu rakamın üstü de 3.kademeye giriyor. Faturalandırma işleminde ise, 2 ayrı kalem daha yer alıyor. Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli ve çevre temizlik vergisi kalemleri de faturaya ekleniyor. KSUB olarak yer alan bu kalemdeki ücretlendirme ise ait olduğu tarife grubunun su tüketim bedelinin yüzde 35’i olarak uygulanıyor.