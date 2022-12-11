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Kahramanmaraş’ta Ahşap Oyma Ustaları Yılda 200 Camiyi Süslüyor

Kahramanmaraş’ta ahşap ceviz oyma sektörü, farklı konseptlerdeki ürünleriyle yurt dışına açıldı. El emeği göz nuru cami eserlerini Avrupa’ya ihraç etmeye başlayan sektör, Maraş oyma ve Selçuklu mimarisiyle hayran bırakıyor.

Kahramanmaraş’ta Ahşap Oyma Ustaları Yılda 200 Camiyi Süslüyor

Kahramanmaraş’ta Ahşap Oyma Ustaları Yılda 200 Camiyi Süslüyor

Kahramanmaraş’ta ahşap ceviz oyma sektörü, farklı konseptlerdeki ürünleriyle yurt dışına açıldı. El emeği göz nuru cami eserlerini Avrupa’ya ihraç etmeye başlayan sektör, Maraş oyma ve Selçuklu mimarisiyle hayran bırakıyor.

11 Aralık 2022 Pazar 17:16

Kahramanmaraş´ın geleneksel el sanatları arasında yer alan ağaç oyma ürünleri, ustaların maharetli ellerinde hazırlanıyor. Çeyiz sandıkları, minber, mihrap ve cami kapıları gibi ürünler Türkiye´nin yanı sıra Avrupa ülkelerine de gönderiliyor. Kahramanmaraş’ta asırlara dayanan ata dede mesleği Maraş ceviz oyma tekniğinde yeniliklere ayak uyduran ustalar, farklı konseptteki cami ürünlerini, sevgilerini de katarak üretip ekonomiye katma değer sağlıyorlar.

Avrupa’da yaşamakta olan Türklerin camisine hazırlanan minberde, Kur’an’ı Kerim’de yer alan ayet sayısınca parça yer alıyor. Büyük ilgi gören ürünlerin yapım aşaması 1 ila 3 ay arasında değişiyor. Ustaların maharetli elleriyle üretilen ürünler Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika gibi ülkelere pazarlanıyor. Yılda 200 caminin mihrap ve minberini ürettiklerini söyleyen ustalar, mesleğin tüm aşamasında el emeği göz nuru ve işçilik bulunduğunu ifade ettiler.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Galip Göçener, “Burada cami ürünleri yapıyoruz. Genelde yaptığımız ürünler ceviz ahşap oluyor. Ve ahşabın her türlüsünü de kullanıyoruz. Genelde yaptıklarımızı iç piyasaya kullanıyoruz, satıyoruz yurt dışı dahil olmak üzere. İşte mihrap, minber yapıyoruz, vaaz kürsüsü, çardak. Yani ahşaba dair ne varsa uygulamaya çalışıyoruz. Mimari olarak genelde Maraş oyması kullanıyoruz, Selçuklu tarzı kullanıyoruz. Genelde bu. Genelde bu ürünler 2 ustayla 2 ayda, 1.5 ay gibi zamanda bitiyor. Bu bittikten sonra boya aşamasına geçiliyor. Yani bir 10-15 günde orada bir süremiz oluyor. Çivi kullandığımız bölümler var. Ama genelde kullanmıyoruz. Mesela şu yüzeylerde yok” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Ahşap Oyma Ustaları Yılda 200 Camiyi Süslüyor
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