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KİPAŞ avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasını açtı!

Aydın'ın Söke ilçesinde 658 dönüm üzerine kurulan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

KİPAŞ avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasını açtı!

KİPAŞ avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasını açtı!

Aydın'ın Söke ilçesinde 658 dönüm üzerine kurulan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

18 Ocak 2022 Salı 11:27
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Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding, başta tekstil olmak üzere enerji, tarım, çimento ve kağıt sektöründe faaliyet gösteriyor. Kağıt sektöründeki ilk yatırımını Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapan firmanın bu alandaki ikinci durağı ise Aydın'ın Söke ilçesi oldu.


Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 658 dönüm üzerine kurulan kağıt fabrikası yatırımında sona gelindi. Dev tesiste yılda yaklaşık 730 bin ton kağıt üretilecek.

Kullandığı teknoloji ve kapasite anlamında dünyanın önde gelen kağıt fabrikalarından biri olarak gösterilen tesis, kendi enerjisini de üretecek. Arıtma tesisi de tamamlanan fabrikada ağırlıklı olarak Türkiye'nin ithal ettiği kağıtlar üretilecek.

"250 milyon dolarlık ithalatı ortadan kaldıracak"

Yaklaşık 550 milyon dolarlık yatırım tutarı bulunan ilk etapla 800 kişi istihdam edilecek. Türkiye'nin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek. Toplamda 450 milyon dolar cari açığın kapanmasına hizmet edecek.

Yüzde 40'ı tamamlanan ikinci etap için 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Tamamlanmasıyla birlikte ikinci etapta da 600 kişilik ilave istihdam sağlanacak. Toplamda 1400 kişi istihdam edilecek.

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KİPAŞ Avrupanın En Büyük Kağıt Fabrikasını Açtı!
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