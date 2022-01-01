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Motorin, benzin ve otogaza büyük zam

Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, otogaza 78 kuruş zam geldi. Buna göre benzinin litresi İstanbul'da 12,31 liradan 12,92 liraya, Ankara'da 12,37 liradan 12,98 liraya, İzmir'de 12,39 liradan 13 liraya çıkacak.

Motorin, benzin ve otogaza büyük zam

Motorin, benzin ve otogaza büyük zam

Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, otogaza 78 kuruş zam geldi. Buna göre benzinin litresi İstanbul'da 12,31 liradan 12,92 liraya, Ankara'da 12,37 liradan 12,98 liraya, İzmir'de 12,39 liradan 13 liraya çıkacak.

01 Ocak 2022 Cumartesi 10:38
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Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 61 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 78 kuruş zam geldi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ BENZİN FİYATLARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 12,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,31 liradan 12,92 liraya, İzmir'de 12,39 liradan 13 liraya çıkacak.

MOTORİN

Ankara'da ortalama 11,51 liradan satılan motorinin litre fiyatı 12,80 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 11,45 liradan 12,74 liraya, İzmir'de 11,53 liradan 12,82 liraya çıkacak.

LPG

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,02 liradan 8,80 liraya, İstanbul'da ortalama 7,98 liradan 8,76 liraya ve İzmir'de 7,86 liradan 8,64 liraya yükselecek.

FİYATLANDIRMA NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.

LPG'de bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
MotorinBenzin Ve Otogaza Büyük Zam
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