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Reddit uçuşa geçirdi! Gümüş fiyatlarında tarihi rekor!

Yatırımcısının güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları son 10 yılın en kötü rakamlarını görürken tüm dünyaya adını duyuran sosyal medya platformu Reddit'teki oluşum şimdi de gümüş fiyatlarını artırmaya başladılar.

Reddit uçuşa geçirdi! Gümüş fiyatlarında tarihi rekor!

Reddit uçuşa geçirdi! Gümüş fiyatlarında tarihi rekor!

Yatırımcısının güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları son 10 yılın en kötü rakamlarını görürken tüm dünyaya adını duyuran sosyal medya platformu Reddit'teki oluşum şimdi de gümüş fiyatlarını artırmaya başladılar.

01 Şubat 2021 Pazartesi 13:12
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Son üç işlem gününde onsu 24.86 dolardan 30.07 dolara yükselen gümüş yatırımcısına yüzde 21 civarında kazandırmış oldu.

Gümüş fiyatları Reddit'teki örgütlenmenin etkisiyle yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta Gamestop ve Dogecoin'e yönelen Reddit'teki bir grup bugün de gümüş fiyatlarını speküle etmeye başladı. Geçtiğimiz Perşembe günü güçlenme hareketine başlayan gümüş dolar bazında onsu 30.07 dolara kadar yükseldi. Türk Lirası bazında baktığımızda ise gümüşün gramı 6.90 liraya denk geliyor.

REDDIT'TE NELER OLDU?
Reddit'teki oluşum Gamestop hissesinde açığa satış yapan Melvin Capital adlı fonun planlarını bozarak alım yapma tarafına geçti. Bununla birlikte 15 dolar seviyesindeki Gamestop hisseleri 400 doları aşan fiyatlara ulaştı.

Açığa satış yapan Melvin Capital ise ödünç aldığı hisseleri yerine koymakta zorlandı ve milyarlarca dolar zarar yaptı. Sonrasında ise iş adamı Elon Musk'un Reddit'teki oluşuma desteği de gün yüzüne çıkınca kripto para piyasasında da hareketler yaşanmaya başladı.

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