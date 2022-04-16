Turizm Haftası, Başkan Büyükdereli Önderliğinde Dolu Dolu Geçecek

Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı Gökhan Büyükdereli, Turizm Haftası’nı kutlayarak, haftaya özel projeleri anlattı.

Büyükdereli, “Ortak miras olarak gördüğümüz zenginlikleri muhafaza etmeyi ve gelecek kuşaklara aktarmayı bir görev olarak algılamaktayız” dedi. Dünyanın hızla gelişen sektörlerinden biri olan turizmin, sosyal ve kültürel etkisinin yanında ülkelerin kalkınmasında önde gelen unsurlardan biri olduğunu belirten Başkan Büyükdereli, “Kahramanmaraş’ın sahip olduğu güzellik ve zenginlikleri ile Türkiye’nin turizm sektöründeki gelişimine katkı sağlamasını ve kentte bulunan bütün turizm değerlerinin ön plana çıkarılmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

TURİZM ETKİNLİKLERİNİ HER GEÇEN YIL BÜYÜTÜYORUZ

Turizmin Türkiye için olmazsa olmazlardan olduğunu savunan Büyükdereli konuşmasını şöyle sürdürdü: “Allah tarafından Türkiye’ye verilen kültürel, tabiat, doğa anlamında oluşan Türkiye’mizin güzelliklerini dünya ile paylaşıyoruz. Türkiye’de her zaman çok güzel turistler ağırlıyoruz. Kahramanmaraş’ta buradan en güzel payını alan şehirlerden birisi. Kahramanmaraş’ta turizm etkinliklerini, turizm ve gastronomi alanını her geçen gün büyütmeye çalışıyoruz. Bunun la ilgili de birçok faaliyetleri yaparken, bu haftaya özel Kahramanmaraş’ta; Alpedo Dondurma, Başkonuş Yaylası, Haşiroğlu Tarhana, Alfi Çörekleri ve Otel Germanicia önderliğinde çok özel bir konuğumuz olacak.

SAFFET EMRE TONGUÇ KAHRAMANMARAŞ’A GELİYOR

Turizm Etkinlikleri kapsamında; Ayrıcalıklı rotalarda, Türkiye’de ve Dünya’da tanıtımlar yapan Saffet Emre Tonguç’u Kahramanmaraş’ta ağırlayacağız. Saffet Bey Türkiye’de çok güzel ayrıcalıklı rotalarda Türkiye’de ve Dünya’da tanıtımlar yapıyor. Biz Kahramanmaraş’ında hak ettiği yere gelmesi için Saffet Bey ile böyle bir faaliyette bulunarak, dolu dolu ayrıcalıklı rotalar çekimi gerçekleştireceğiz. İnşallah bu ve bundan sonraki Turizm Haftalarında Türkiye ve Kahramanmaraş’ta, her günün turizmle dolu olduğu, ekonomik katma değeri yüksek alanlar oluşturmaya başlarız diye düşünüyorum.”

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DA TURİZM PROJESİDİR

Başkan Büyükdereli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da turizm projesi olarak gördüklerini ifade ederek şöyle dedi: “Turizm Haftamızda şehrimizin çok güzel tanıtımını yapacağız. Hemen sonrasında ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var. Ben bu bayramı bir turizm projesi olarak görüyorum. Bayram döneminde gelen çocuklar ülkemizi, insanımızı tanırken aile içinde ve gezi esnasında çok güzel anılar biriktirirler. Bu güzel anılar, çocuklar büyüdüğünde ve daha kalabalık aile olduklarında Türkiye’ye gelme eğilimleri olarak gerçekleşir. Bir diğer açıdan bir iş bitirme projesidir. Buraya gelip güzel zaman geçiren çocuklarda bir sempati oluşuyor. Bir makama bir göreve geldiklerinde Türk milletine olan sempatisinden dolayı zorlamak yerine iş bitirmeyi tercih ediyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bu ince detaylar ile yapılmış projesi için tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.