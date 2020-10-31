Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Balcıoğlu’ndan ulaştırma raporu
Balcıoğlu’ndan ulaştırma raporu
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Andı
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Andı
Kahramanmaraş örnek şehir olacak
Kahramanmaraş örnek şehir olacak
“29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun”
“29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu...
“Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı’nı kutluyorum”
“Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı’nı...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

2 çocuğu ve eşini depremde kaybetti

İzmir’de meydana gelen depremde İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel’in oğlu İstanbul Erkek Lisesi İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Ege Ilgaz Yüksel, kardeşi Dila Yüksel ve annesi Burcu Yüksel’le birlikte göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

2 çocuğu ve eşini depremde kaybetti

2 çocuğu ve eşini depremde kaybetti

İzmir’de meydana gelen depremde İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel’in oğlu İstanbul Erkek Lisesi İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Ege Ilgaz Yüksel, kardeşi Dila Yüksel ve annesi Burcu Yüksel’le birlikte göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

31 Ekim 2020 Cumartesi 09:49
banner459

İzmir'de bugün 6.6 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldi. Bu depremde 21 kişi hayatını kaybetti, 786 kişi ise yaralandı.

GÖÇÜK ALTINDA KALDILAR

Hayatını kaybedenler arasında İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel'in oğlu İstanbul Erkek Lisesi 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ege Ilgaz'ın da bulunduğu öğrenildi. Ege'nin annesi Burcu ve kardeşi Dila ile birlikte göçük altında kaldığı öğrenildi.

Acı haberi Twitter'dan paylaşan İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, "Sevgili dostlar İzmir'de enkaz altında kalan öğrencimiz Ege Ilgaz'ımızı, kardeşini ve annesini maalesef kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Babasına sabırlar diliyorum. 3 kişiyi kaybetmek çok zor. Rabbim ona güç kuvvet versin. İEL camiasının başı sağolsun" dedi. Öte yandan 10. sınf öğrencisi Ege Ilgaz Yüksel'in aynı zamanda üstün zekalı çocukların kayıtlı olduğu Bilim Sanat Merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu ve eşi Korona Virüse yakalandı
Bakan Soylu ve eşi Korona Virüse yakalandı
İzmir'de tsunami sonrası şaşırtan görüntü!
İzmir'de tsunami sonrası şaşırtan görüntü!
Kâbe'ye araçla girmeye çalıştı
Kâbe'ye araçla girmeye çalıştı
Mersin'den İzmir'e Destek Ekibi Gönderildi
Mersin'den İzmir'e Destek Ekibi Gönderildi
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber