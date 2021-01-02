Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’in Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’in Yeni Yıl Mesajı
Göksun Millet Konağı ve Meydanı Tamamlandı
Göksun Millet Konağı ve Meydanı...
SANKO Holding onursal başkanı Konukoğlu’na vefa ödülü
SANKO Holding onursal başkanı Konukoğlu’na...
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi

2021'in ilk kabus haberi geldi: H5N8 virüsü tespit edildi...

Danimarka'nın Jutland Yarımadası'nda yer alan Viborg Belediyesi ilçe sınırları içindeki bir çiftlikte H5N8 virüsü tespit edildi. Virüsün tespit edildiği 9 bin kümes hayvanı itlaf edilecek.

2021'in ilk kabus haberi geldi: H5N8 virüsü tespit edildi...

2021'in ilk kabus haberi geldi: H5N8 virüsü tespit edildi...

Danimarka'nın Jutland Yarımadası'nda yer alan Viborg Belediyesi ilçe sınırları içindeki bir çiftlikte H5N8 virüsü tespit edildi. Virüsün tespit edildiği 9 bin kümes hayvanı itlaf edilecek.

02 Ocak 2021 Cumartesi 11:24
banner459

Danimarka'nın Jutland Yarımadası'ndaki Viborg Belediyesinin sınırlarında yer alan Lövel köyündeki çiftlikte kuş gribine rastlandı.

Gıda ve Kontrol İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI) tarafından yılın ilk günü yapılan kontrollerde söz konusu çiftlikteki kümes hayvanlarında H5N8 virüsü tespit edildi.

Çiftlikteki yaklaşık 9 bin kümes hayvanının, virüsün yayılmasını önlemek için itlaf edileceğini açıklayan Gıda ve Kontrol İdaresi, kümes hayvanı yetiştirilen çiftliklerde yaban kuşlarına karşı önlem alınmasını istedi.

Danimarka'da son aylarda görülen kuş gribi nedeniyle Japonya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Singapur'un da aralarında yer aldığı bazı ülkeler, geçici olarak bu ülkeden yumurta ve kümes hayvanı ithalatını durdurmuştu.

Son Güncelleme: 02.01.2021 15:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Somali'de Türk Firmasına Saldırı
Somali'de Türk Firmasına Saldırı
Jandarmadan mutasyonlu virüs nöbeti
Jandarmadan mutasyonlu virüs nöbeti
Türkiye Suriye’de 50 bin konutluk kent kurdu
Türkiye Suriye’de 50 bin konutluk kent kurdu
2021'in ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı!
2021'in ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı!
Kahramanmaraş yeni yılı sessiz karşıladı
Kahramanmaraş yeni yılı sessiz karşıladı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber