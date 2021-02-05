Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Ünvandır
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak...
SANKO Hastanesi’nde 4 Şubat Dünya Kanser Günü Etkinliği
SANKO Hastanesi’nde 4 Şubat Dünya...
SANKO Üniversitesinden Antep’e ‘Gazi’ Unvanı Verilişinin 100’üncü Yılı Mesajı
SANKO Üniversitesinden Antep’e ‘Gazi’ Unvanı...
SANKO öğrencilerinden üç derece
SANKO öğrencilerinden üç derece
Büyükşehir’den 10 bin aileye yardım
Büyükşehir’den 10 bin aileye yardım

Göbeklitepe yakınlarında esrarengiz olay

Şanlıurfa’da tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe yakınlarında Örencik Mahallesi araziye yerleştirilmiş metal blok bulundu.

Göbeklitepe yakınlarında esrarengiz olay

Göbeklitepe yakınlarında esrarengiz olay

Şanlıurfa’da tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe yakınlarında Örencik Mahallesi araziye yerleştirilmiş metal blok bulundu.

05 Şubat 2021 Cuma 17:25
banner459

Güvenlik güçlerini alarma geçiren ve Göktürk alfabesiyle, 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazılı metal bloğun kim ya da kimler tarafından araziye dikildiği araştırılıyor.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, sabah saatlerine 3 kenarı bulunan 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blok bulundu. Araziye dikilen metal bloğu gören mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı. Üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazıldığı belirlenen metal bloğun kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

Daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.

Mahale sakinleri; "Sabah bir baktık tarlada bir cisim var, görünce şok olduk, hemen Jandarmaya bildirdik." dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargıtay'dan emsal olacak 'nişan bozma' kararı
Yargıtay'dan emsal olacak 'nişan bozma' kararı
Hüner Coşkuner Vefat Etti
Hüner Coşkuner Vefat Etti
SANKO Üniversitesinden Antep’e ‘Gazi’ Unvanı Verilişinin 100’üncü Yılı Mesajı
SANKO Üniversitesinden Antep’e ‘Gazi’ Unvanı Verilişinin 100’üncü Yılı Mesajı
Spiral testere yüzünü parçaladı
Spiral testere yüzünü parçaladı
Türkiye'nin nüfusu arttı
Türkiye'nin nüfusu arttı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber