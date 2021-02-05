Göbeklitepe yakınlarında esrarengiz olay

Güvenlik güçlerini alarma geçiren ve Göktürk alfabesiyle, 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazılı metal bloğun kim ya da kimler tarafından araziye dikildiği araştırılıyor.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, sabah saatlerine 3 kenarı bulunan 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blok bulundu. Araziye dikilen metal bloğu gören mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı. Üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazıldığı belirlenen metal bloğun kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

Daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.

Mahale sakinleri; "Sabah bir baktık tarlada bir cisim var, görünce şok olduk, hemen Jandarmaya bildirdik." dedi.