Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 22°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kalekaya Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Kalekaya Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
Balcıoğlu’ndan ulaştırma raporu
Balcıoğlu’ndan ulaştırma raporu
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Andı
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Andı
Kahramanmaraş örnek şehir olacak
Kahramanmaraş örnek şehir olacak
“29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun”
“29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Güngören'de 3 kadın hırsız cadde ortasında soyunarak trafiği birbirine kattı

Güngören'de hırsızlık şüphelisi 3 kadın hırsız gözaltına alınmamak için cadde ortasında soyunmaya başladı.

Güngören'de 3 kadın hırsız cadde ortasında soyunarak trafiği birbirine kattı

Güngören'de 3 kadın hırsız cadde ortasında soyunarak trafiği birbirine kattı

Güngören'de hırsızlık şüphelisi 3 kadın hırsız gözaltına alınmamak için cadde ortasında soyunmaya başladı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 11:09
banner459

Trafiği birbirine katan kadınlar güvenlik görevlileri ve bekçilere zor anlar yaşattı.

Güngören'de, mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, gözaltına alınmamak için yol ortasında soyundu. Trafiği birbirine katan kadınlar, güvenlik görevlileri ve bekçilere zor anlar yaşattı.

Olay, geçen çarşamba akşam saatlerinde Güngören'deki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, mağaza çalışanlarıyla tartıştıkları sırada soyunmaya başladı. Bunun üzerine, çalışanlar alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

Güvenlik görevlilerince dışarıya çıkarılan şüpheli üç kadın, bu kez de Güngören'in en işlek caddelerinden biri olan Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde soyunmaya başladı. Kadınlardan biri hamile olduğunu iddia ederek yere yatarken, diğer iki kadın üzerlerindeki giysileri çıkardı. Bu sırada, caddede devriye görevi yapan bekçiler olayı fark ederek müdahale etti. Trafiği birbirine katan kadınlar, hem güvenlik görevlilerine hem de bekçilere zor anlar yaşattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremzedelerin yardımını alıp satan alçak tutuklandı!
Depremzedelerin yardımını alıp satan alçak tutuklandı!
Burhan Kuzu son yolculuğunu uğurlandı!
Burhan Kuzu son yolculuğunu uğurlandı!
Depremzedeler için eşya yardımı yapılacak
Depremzedeler için eşya yardımı yapılacak
Hatay’ta damat’tan geline şiddet
Hatay’ta damat’tan geline şiddet
Bakan Soylu ve eşi Korona Virüse yakalandı
Bakan Soylu ve eşi Korona Virüse yakalandı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber