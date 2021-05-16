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İşte Türkiye’nin yeni mühimmatı!

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen çalışmalarla mini ve mikro insansız hava araçları (İHA) ile insansız kara araçlarında (İKA) kullanılabilecek yerli ve milli, dışa bağımlılığı olmayan mini roket geliştirildi.

İşte Türkiye’nin yeni mühimmatı!

İşte Türkiye’nin yeni mühimmatı!

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen çalışmalarla mini ve mikro insansız hava araçları (İHA) ile insansız kara araçlarında (İKA) kullanılabilecek yerli ve milli, dışa bağımlılığı olmayan mini roket geliştirildi.

16 Mayıs 2021 Pazar 13:08
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Troy Teknoloji Savunma, Ar-Ge çalışmaları kapsamında askeri sınıf yüksek inflaklı patlayıcılar, bu patlayıcılarla yüksek etkinlik sağlayabilen harp başlıkları, mini roketler, drone ve insansız kara araçlarının silahlandırılması, yüksek teknolojili savunma sistemlerinin geliştirme ve tasarımı konularında hizmet vermek amacıyla 2004 yılında Ankara'da kuruldu.

Şirket, yürüttüğü çalışmalarla mini ve mikro İHA'lar için 40 milimetre çapında mini roket geliştirdi.

Döner veya sabit kanatlı, alçak irtifa, mini veya mikro İHA'ların taşıyabileceği yük limitleri içerisinde kalan mini roket, çok amaçlı kullanım için uygun altyapıya sahip bulunuyor. Yerli olarak üretilen, ihtiyaca göre geliştirilebilen sistemin, iç güvenlik ve sınır ötesi harekatları ile meskun mahal operasyonlarında kullanımının faydalı olacağı değerlendiriliyor.

- MİNİ İHA'YA 6 ADEDE KADAR ROKET ENTEGRE EDİLEBİLİYOR.

Uzunluğu 170 milimetre olan mini roket, 550 milimetrelik atıcı tüpten fırlatılıyor. Roketin ağırlığı tek kullanımlık atıcı tüp ile 500 grama karşılık geliyor. Bir mini İHA'ya 6 adete kadar roket entegre edilebiliyor.

Mini roket 2 kilometre azami menzile ulaşıyor, 100-500 metre etkili menzil aralığıyla görev yapıyor. Öğrenebilen akıllı tapaya sahip antipersonel harp başlığı 12 metre yarıçapta etkinlik gösteriyor. Zırh delici harp başlığı penetrasyon kabiliyeti STANAG 4569 Level 2 seviyesine karşılık geliyor.

Sistemin ana amacını, tehlikeli bölgeye personel göndermeden, kontrollü olarak belirli bir mesafeden tehdit unsurlarını belirlemek veya daha önceden tespit edilmiş hedefleri etkisiz hale getirmek oluşturuyor.

Bu sistem yerli ve milli, düşük maliyetli, ihtiyaca göre geliştirilebilir, kullanımı kolay, hafif ve personel tarafından çok adetli taşınabilir oluşu dolayısıyla avantajlar sağlıyor.

Mini roketin küçük İHA'lara ve İKA'lara monte edilerek zırhsız ve hafif zırhlı araçlar, binalar, küçük yapılar gibi sabit hedeflerin vurulması ve imha edilmesi hedefleniyor. Sistem kara araçları için de uygulanabiliyor.

Son Güncelleme: 16.05.2021 17:22
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İşte Türkiye’nin Yeni Mühimmatı!
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