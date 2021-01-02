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Jandarmadan mutasyonlu virüs nöbeti

İngiltere'den gelen ve mutasyonlu virüsü taşıdığı saptanan şahıs, Balıkesir'deki evinde karantinaya alındı. Jandarmaların nöbet tuttuğu evin bahçe kapısına da 'Pandemi nedeniyle, bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazısı asıldı.

Jandarmadan mutasyonlu virüs nöbeti

Jandarmadan mutasyonlu virüs nöbeti

İngiltere'den gelen ve mutasyonlu virüsü taşıdığı saptanan şahıs, Balıkesir'deki evinde karantinaya alındı. Jandarmaların nöbet tuttuğu evin bahçe kapısına da 'Pandemi nedeniyle, bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazısı asıldı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 13:04
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından İngiltere'den hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan test sonucunda, 15 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 15 kişiden birinin, Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.

KAPISINA YAZI ASILDI

Kimliği açıklanmayan hastanın yaşadığı ev karantinaya alındı. Evin bahçe kapısına 'Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazısı asıldı. Jandarma ekipleri de dün akşamdan itibaren evin önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eve giriş ve çıkışa izin verilmiyor.

"ÖNLEMLER HAD SAFHADA"

Kızılkeçili Mahalle Muhtarı Ali Deveci, "Maalesef münferit bir olay yaşanıyor. Ama devletimiz, jandarmamız ile beraber gerekli önlemleri hep birlikte aldık. Burada izole edileceğine ve burada kalacağına inanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Panik kesinlikle yok. Önlemler had safhada. Mutasyona uğramış virüs müdür değil midir tam bir kanıtımız yok ama gerekli önlemler alınmıştır" dedi.

Son Güncelleme: 02.01.2021 15:25
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