Kahramanmaraş sabaha kadar beşik gibi sallandı!

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş gece boyu beşik gibi sallandı, AFAD ilk verileri duyurdu...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 03:34'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

ARTÇILAR DEVAM ETTİ

Bu depremin ardından sabah kadar küçük çaplı birçok artçı sarsıntı yaşandı. Andırın, Onikişubat, Göksun merkezli depremler devam etti.

Saat 04:58'de Afşin'de 2,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Derinliği ise 7 kilometre olarak duyuruldu. Bölge halkı kısa süreli bir panik yaşarken şuan için olumsuz bir durum olmadığı kaydedildi.

İZMİR VE ANTALYA DA SALLANDI

Öte yandan İzmir'de 2.5, Antalya'da da en büyüğü 3.3 olan ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.