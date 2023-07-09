Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü!

Şehit olan askerler’den Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş’ın Kahramanmaraşlı olduğu belirtildi.

MSB, resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde 9 Temmuz 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Söz. Er Hasan Taş ve P. Söz. Er Furkan Günergök ağır yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Hasan Taş’ın acı haberi Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Kürtül Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Şehit askerin, Kahramanmaraşlı Gazeteci ve GAP gazeteciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'ın amcasının oğlu olduğu belirtildi.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Taş’ın cenaze töreninin yarın Elbistan ilçesinde düzenleneceği ve şehitliğe defnedileceği öğrenildi.

Şehidimize Allahtan rahmet, Taş ailesine başsağlığı diliyoruz.