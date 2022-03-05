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Kahramanmaraşlı polis şehit oldu!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşanan trafik kazasına müdahale sırasında meydana gelen ikinci kazada yaralanan Kahramanmaraşlı polis memuru Eyüp Saz, şehit oldu.

Kahramanmaraşlı polis şehit oldu!

Kahramanmaraşlı polis şehit oldu!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşanan trafik kazasına müdahale sırasında meydana gelen ikinci kazada yaralanan Kahramanmaraşlı polis memuru Eyüp Saz, şehit oldu.

05 Mart 2022 Cumartesi 11:23
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Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru Eyüp Saz (26) ile mesai arkadaşı Ferhat Kantarcı (41), kaza yerinde inceleme başlattı. Can kaybı ve yaralının olmadığı kazada devrilen minibüsün kaldırılması için oto kurtarıcı istendi. Bu sırada Mehmet Reşat Durmuş (40), yönetimindeki 02 RA 722 plakalı otomobil, ekiplerin arasına daldı. Kazada otomobil sürücüsü Durmuş, polis memurları Eyüp Saz ve Ferhat Kantarcı ile ekiplerin çalışmalarını izleyen Ahmet Balıkçı (51), Hüseyin Kavak (30), Yasin Kavak (37) yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen polis memuru Eyüp Saz, kurtarılamayarak şehit olurken, Ahmet Balıkçı ise, hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık durumu kritik olan 1'i polis memuru 4 yaralı ise, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞEHİR POLİS MEMURU EYÜP SAZ’IN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Şehir Polis Memuru Eyüp Saz’ın şehadet haberi, yetkililerden tarafından Onikişubat İlçesine bağlı Şahinkayası Mahallesinde ikamet eden baba Hasan ve anne Hürü Saz’a verildi.

Şehir Polis Memuru Eyüp Saz’ın cenazesi, Adıyaman’da düzenlenen törenin ardından bugün memleketi Kahramanmaraş’a gönderilecek.

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Kahramanmaraşlı Polis şehit Oldu!
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