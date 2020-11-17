Öztunç’tan tüm vatandaşları ilgilendiren kritik aşı sorusu

Ali Öztunç konuya dair önergesinde Sağlık Bakanı Fafrettin Koca’ya, “Nüfusu Türkiye’den az birçok Avrupa ülkesinin açıkladığı yüksek oranlar karşısında, Türkiye’nin Avrupa ülkelerine oranla çok daha az sayıda bir oran açıklamasının sırrı nedir?” sorusunu yöneltirken, aşı çalışması yapan firmalarla ön anlaşma yapılıp yapılmadığına dair soru da oldukça dikkat çekti.

Pandemi günlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan verilerle, özellikle Türk Tabipleri Birliği(TTB) başta olmak üzere, sahada bizzat çalışmalar yürüten kuruluşlardan gelen veriler birbiri ile örtüşmüyor. Vatandaşların da artık iyiden iyiye hastane işlerinde yoğunluktan mağdur duruma düşmeye başlaması, ‘acaba hükümet pandemiyle mücadele yerine gerçeklerden uzak pembe koronavirüs tablosu çizmekle mi meşgul’ sorunu akıllara getiriyor.

“RAKAMLAR İNANDIRICI DEĞİL”

Tartışmaları Meclis çatısına altına taşıyan CHP’li Ali Öztunç önergesinde, “Covid-19 virüsü ile ilgili her akşam Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilerin TTB’nin açıkladığı verilerle örtüşmediği sık sık dile getirilmektedir. 24 Ekim günü TTB’nin GYK toplantısında 23 ildeki günlük PRC(+) sayısının 20.595 – 21.195 aralığında olduğu, aynı gün Sağlık Bakanlığın açıkladığı verilerde ise 2.091 olduğu görülmektedir. Nüfusu Türkiye’den az olan birçok Avrupa ülkesinde açıklanan günlük Covit-19 verileri 30.000 - 40.000 arasında olurken Türkiye’de açıklanan verilerin 1.000 – 2.000 arasında açıklanması kamuoyuna inandırıcı gelmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü de bu rakamları sağlıklı bulmadığını ifade etmektedir” cümlelerine yer verdi.

“TÜRKİYE’NİN AŞI KONUSUNDA BİR GİRİŞİMİ VAR MI?”

Öztunç’un Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, Kamuyu Adına Yazılı Olarak Cevaplandırması İstemiyle Verdiği Sorular Aynen Şu Şekilde;

1- Sağlık Bakanlığı ile TTB’nin açıkladığı verilerdeki tutarsızlığın sebebi nedir? Bu verilerin hangisi doğrudur?

2- Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük Covid-19 sayılarının düşük gösterilmesinin sebebi nedir?

3- Nüfusu Türkiye’den az birçok Avrupa ülkesinin açıkladığı yüksek oranlar karşısında, Türkiye’nin Avrupa ülkelerine oranla çok daha az sayıda bir oran açıklamasının sırrı nedir?

4- Aşı konusunda birçok Avrupa ülkesi etkili bir aşının bulunması durumunda ülkeler ilk önce kendi vatandaşlarının bundan yararlanması için araştırma yapan aşı adayı ilaç şirketlerine para yatırıyor, onlara ortak oluyor veya sözleşme imzalıyor. Türkiye’nin bu konuda bir girişimi var mıdır?