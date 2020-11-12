Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 21°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ÇİMKO’nun 25’inci hazır beton tesisi üretime başladı
ÇİMKO’nun 25’inci hazır beton tesisi...
Büyükşehir Kış’a Hazır
Büyükşehir Kış’a Hazır
Kasım Etkinlikleri Tiyatro İle Devam Edecek
Kasım Etkinlikleri Tiyatro İle Devam...
SANKO’da 10 Kasım Atatürk’ü anma günü
SANKO’da 10 Kasım Atatürk’ü anma...
Ünal Ateş, 82 Yıldır Senden ayrıyız ama hep gönlümüzdesin
Ünal Ateş, 82 Yıldır Senden...

Parkta PKK paçavrası skandalı

CHP tarafından yönetilen Küçükçekmece Belediyesi'nin bulunduğu bölgeye ait bir parkta PKK paçarvalı görseller Türkiye'nin gündemine oturdu.

Parkta PKK paçavrası skandalı

Parkta PKK paçavrası skandalı

CHP tarafından yönetilen Küçükçekmece Belediyesi'nin bulunduğu bölgeye ait bir parkta PKK paçarvalı görseller Türkiye'nin gündemine oturdu.

12 Kasım 2020 Perşembe 15:46
banner459

Görüntüler yayılmasının ardından büyük tepki toplarken, parktaki paçavralar söküldü. Olayla ilgili olarak faillerin bulunması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sürece katıldı.

İstanbul'da CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin yaptırmış olduğu çocuk parkının dekoratifi tartışmalara neden oldu. CHP'li belediye, ilçede İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda, bakım-onarım ve yenilme çalışması yaptı. Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken, kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görseller ise dikkat çekti.

PKK PAÇAVRASI
Son yerel seçimlerde HDP ile ittifak sağlayarak CHP'nin kazandığı ilçede belediye, çocukların oyun oynadığı parka terör örgütü PKK'nın sözde bayrağını simgeleyen işaretler ve imgeler yere işlendi.

KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA AÇTI
Terör örgütü PKK'nin paçavrasına benzetilen çalışma, sosyal medyada büyük tepki topladıktan sonra Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından soruşturma açıldı ve parktaki simgeler kazıtılarak kaldırıldı.

TERÖRLE MÜCADELE OLAYA EL KOYDU
Türkiye'nin gözü ise bu skandal olaya çevrildi. Yaşanan bu olaya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Parkın PKK'nın paçavrasına benzemesi için onayı kimin verdiğini öğrenmek isteyen başta Küçükçekmece sakinleri, bu olayın aydınlatılmasını bekliyor.

CNN Türk'ün haberine göre İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın projeye onay verenlerin ve terör bağlantılarını öğrenmek için talimat verdiğini ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşı, toprağı altın köy’de heyecan büyük
Taşı, toprağı altın köy’de heyecan büyük
Efsane indirimlerde 'efsane hile' ortaya çıktı...
Efsane indirimlerde 'efsane hile' ortaya çıktı...
Kktc'nin yerli otomobili 'günsel' görücüye çıkıyor
Kktc'nin yerli otomobili 'günsel' görücüye çıkıyor
Mhp Genel Başkanı Bahçeli'nin Vefat Eden Öğretmeninin Cenazesi Mersin'de Defnedildi
Mhp Genel Başkanı Bahçeli'nin Vefat Eden Öğretmeninin Cenazesi Mersin'de Defnedildi
Hatay'da dağlık karabağ sevinci
Hatay'da dağlık karabağ sevinci

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber