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Pençe Kilit Operasyonundan Acı Haber: 5 Şehit, 8 Yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin yaralandığını açıkladı.

Pençe Kilit Operasyonundan Acı Haber: 5 Şehit, 8 Yaralı

Pençe Kilit Operasyonundan Acı Haber: 5 Şehit, 8 Yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin yaralandığını açıkladı.

12 Ocak 2024 Cuma 22:39

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Irak toprakları içinde yer alan Metina Vadisi ile Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde 17 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe-Kilit hava destekli kara harekatı bölgesinden acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgedeki bir askeri üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin yaralandığını açıkladı.

"12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

* Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

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Pençe Kilit Operasyonundan Acı Haber: 5 Şehit8 Yaralı
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