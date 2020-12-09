Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Balcıoğlu, ‘Sevgi diyerek yola çıktık’
Balcıoğlu, ‘Sevgi diyerek yola çıktık’
Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu
Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktürk Maralcan, ‘Tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları mevcuttur ve bunlar kadınlarda daha sık görülmektedir’
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof....
Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi atık bertaraf edildi
Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi...
O Köprüde de Çalışmalar Tamamlanıyor
O Köprüde de Çalışmalar Tamamlanıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemelerin uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemelerin uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldığını bildirdi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 09:17
banner459

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından "yakın temaslıların karantina süresine" ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtildi. Semptom gelişmediyse 7’nci gününün sonunda PCR testi yapan bakanlık, bu süreyi 5 güne indirdi.

Buna göre, yüksek ve orta risk gruba giren sağlık çalışanlarına semptom gelişirse semptom günü, gelişmez ise 5'inci günden sonra PCR testi yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından konu hakkında yayımlanan açıklama şu şekilde:

Yüksek risk grubundaki sağlık çalışanlarına 5'inci günden sonra yapılan testin sonucu pozitif çıkması halinde kişilerin kesin olgu tanımın uygun şekilde tedavileri gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs yakın temaslılarının karantina süresinin güncellemesiyle ilgili, "Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir.

Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır" açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 'yakın temaslıların karantina süresine' ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.

Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır.

Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öztunç'tan, Tanrıkulu'na sert yanıt
Öztunç'tan, Tanrıkulu'na sert yanıt
Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Turistler gitti defineciler sahile indi
Turistler gitti defineciler sahile indi
POMEM polis alımı başvurusu başladı
POMEM polis alımı başvurusu başladı
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı: 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına cevap vermeyin
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı: 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına cevap vermeyin

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber