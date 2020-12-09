Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından "yakın temaslıların karantina süresine" ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtildi. Semptom gelişmediyse 7’nci gününün sonunda PCR testi yapan bakanlık, bu süreyi 5 güne indirdi.

Buna göre, yüksek ve orta risk gruba giren sağlık çalışanlarına semptom gelişirse semptom günü, gelişmez ise 5'inci günden sonra PCR testi yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından konu hakkında yayımlanan açıklama şu şekilde:



Yüksek risk grubundaki sağlık çalışanlarına 5'inci günden sonra yapılan testin sonucu pozitif çıkması halinde kişilerin kesin olgu tanımın uygun şekilde tedavileri gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs yakın temaslılarının karantina süresinin güncellemesiyle ilgili, "Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir.

Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır" açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 'yakın temaslıların karantina süresine' ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.

Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır.

Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır."